ЭВА, торгово-монтажная компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: 78 Добровольческой Бригады улица, 5

Индекс: 660077.0

Телефон: +7 (391) 209‒61‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://eva124.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Стекломагнезитовые листы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк