ЭВА, торгово-монтажная компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: 78 Добровольческой Бригады улица, 5
Индекс: 660077.0
Телефон: +7 (391) 209‒61‒01
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://eva124.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Стекломагнезитовые листы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк