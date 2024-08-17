Eveline Brow & Go! Brow Styling Soap Прозрачное мыло для укладки бровей
Eveline Brow & Go! Brow Styling Soap Прозрачное мыло для укладки бровей
520 ₽ 4 платежа по 130 ₽ Товар доступен только в магазинах Описание
Мыло для моделирования бровей с приятным ароматом.
Прозрачная гелевая текстура обеспечивает долговременную фиксацию иприпооднимает волоски.
Позволяет создать любую укладку: брови станут визуально шире и гуще.
Лучше всего работает на густых и полугустых бровях.
Не тестируется на животных.
Подходит для веганов.
Результат — Фиксация
Продукт — Моделирующее средство для бровей
Вес, гр — 25
Категория — Макияж
Производство — Польша
Для — женщин