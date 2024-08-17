Eveline Brow & Go! Brow Styling Soap Прозрачное мыло для укладки бровей

Eveline Brow & Go! Brow Styling Soap Прозрачное мыло для укладки бровей

520 ₽ 4 платежа по 130 ₽ Товар доступен только в магазинах Описание

Мыло для моделирования бровей с приятным ароматом.

Прозрачная гелевая текстура обеспечивает долговременную фиксацию иприпооднимает волоски.

Позволяет создать любую укладку: брови станут визуально шире и гуще.

Лучше всего работает на густых и полугустых бровях.

Не тестируется на животных.

Подходит для веганов.

Результат — Фиксация

Продукт — Моделирующее средство для бровей

Вес, гр — 25

Категория — Макияж

Производство — Польша

Для — женщин