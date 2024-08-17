Eveline Flower Garden Waterproof 2-in-1 Eyeshadow Жидкие тени для век | 02
Eveline Flower Garden Waterproof 2-in-1 Eyeshadow Жидкие тени для век | 02
453 ₽ 4 платежа по 114 ₽ Описание
Жидкие тени — быстрый подход к макияжу с этами ухода.
Особая формула позволяет создать неповторимый и невероятно стойкий макияж.
Идеально растушевывается, а насыщенность цвета регулируется наслаиванием.
Можно использовать в качестве основы под компактные тени для продления их стойкости и усиления цвета, а также в качестве самостоятельных теней для век.
Подходят в качестве топпера или хайлайтера.
Не тестируется на животных.
Активные компоненты:
• Экстракт пиона — увлажняет и питает кожу
Результат — Универсальный
Продукт — Тени для век
Объем, мл — 7
Категория — Макияж
Производство — Польша
Для — женщин