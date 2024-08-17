Eveline Flower Garden Waterproof 2-in-1 Eyeshadow Жидкие тени для век | 02

Eveline Flower Garden Waterproof 2-in-1 Eyeshadow Жидкие тени для век | 02

453 ₽ 4 платежа по 114 ₽ Описание

Жидкие тени — быстрый подход к макияжу с этами ухода.

Особая формула позволяет создать неповторимый и невероятно стойкий макияж.

Идеально растушевывается, а насыщенность цвета регулируется наслаиванием.

Можно использовать в качестве основы под компактные тени для продления их стойкости и усиления цвета, а также в качестве самостоятельных теней для век.

Подходят в качестве топпера или хайлайтера.

Не тестируется на животных.

Активные компоненты:

• Экстракт пиона — увлажняет и питает кожу

Результат — Универсальный

Продукт — Тени для век

Объем, мл — 7

Категория — Макияж

Производство — Польша

Для — женщин