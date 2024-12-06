Евро Окна-Дома, торгово-монтажная компания

город: Ульяновск

Район: Ульяновск городской округ

Адрес: Московское шоссе, 2а к2

Индекс: 432045.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒967‒716‒11‒01

Сайт: http://eurooknadoma.ru

вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для окон, Окна, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк