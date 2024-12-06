Евро Окна-Дома, торгово-монтажная компания
город: Ульяновск
Район: Ульяновск городской округ
Адрес: Московское шоссе, 2а к2
Индекс: 432045.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒967‒716‒11‒01
Сайт: http://eurooknadoma.ru
вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для окон, Окна, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк