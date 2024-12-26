Евродекор, торгово-производственная фирма

город: Саранск

Район: Саранск городской округ

Адрес: проспект Ленина, 91 к1

Индекс: 430003.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒904‒066‒11‒44

Сайт: http://pked.ru

вид деятельности: Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк