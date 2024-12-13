ЕвроФасад, компания по проектированию, поставке и монтажу систем вентилируемых фасадов

город: Южно-Сахалинск

Район: Южно-Сахалинск городской округ

Адрес: улица Алексея Горького, 25

Индекс: 693023.0

Телефон: +7 (4242) 39‒10‒90

Мобильный Телефон: +7‒984‒139‒11‒09

Сайт: http://evrodom65.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Заборы / Ограждения, Строительство дач / коттеджей, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду