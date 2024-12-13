ЕвроФасад, компания по проектированию, поставке и монтажу систем вентилируемых фасадов
город: Южно-Сахалинск
Район: Южно-Сахалинск городской округ
Адрес: улица Алексея Горького, 25
Индекс: 693023.0
Телефон: +7 (4242) 39‒10‒90
Мобильный Телефон: +7‒984‒139‒11‒09
Сайт: http://evrodom65.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Заборы / Ограждения, Строительство дач / коттеджей, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду