Еврофасад, торгово-монтажная компания
город: Белгород
Район: Белгород городской округ
Адрес: улица Макаренко, 12а к1
Индекс: 308013.0
Телефон: +7 (4722) 41‒17‒17
Мобильный Телефон: +7‒919‒439‒99‒98
Сайт: http://eurofasad.pro
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные работы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк