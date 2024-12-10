Еврофасад, торгово-монтажная компания

город: Белгород

Район: Белгород городской округ

Адрес: улица Макаренко, 12а к1

Индекс: 308013.0

Телефон: +7 (4722) 41‒17‒17

Мобильный Телефон: +7‒919‒439‒99‒98

Сайт: http://eurofasad.pro

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные работы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк