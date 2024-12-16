ЕвроФасад, торгово-производственная компания
город: Махачкала
Район: Махачкала городской округ
Адрес: улица Хаджи Булача, 13/7
Индекс: 367030.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒967‒392‒01‒93
Сайт: nan
вид деятельности: Окна, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты