ЕвроФасад, торгово-производственная компания

город: Махачкала

Район: Махачкала городской округ

Адрес: улица Хаджи Булача, 13/7

Индекс: 367030.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒967‒392‒01‒93

Сайт: nan

вид деятельности: Окна, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты