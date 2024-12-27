Еврокровля, завод-поставщик кровельных и фасадных материалов

город: Благовещенск

Район: Благовещенск городской округ

Адрес: Энергетическая улица, 4

Индекс: 675000.0

Телефон: +7 (4162) 55‒02‒40

Мобильный Телефон: +7‒962‒285‒02‒40

Сайт: http://evrokrovblag.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 14:00, Вс: выходной (перерыв на выдачу товара: 12:00-13:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду