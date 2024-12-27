Еврокровля, завод-поставщик кровельных и фасадных материалов
город: Благовещенск
Район: Благовещенск городской округ
Адрес: Энергетическая улица, 4
Индекс: 675000.0
Телефон: +7 (4162) 55‒02‒40
Мобильный Телефон: +7‒962‒285‒02‒40
Сайт: http://evrokrovblag.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 14:00, Вс: выходной (перерыв на выдачу товара: 12:00-13:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду