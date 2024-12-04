Евролайн, магазин строительных материалов и оборудования

город: Якутск

Район: Якутск городской округ

Адрес: улица Курнатовского, 86

Индекс: 677014.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒272‒50‒64

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Нетканные материалы / Технические ткани, Огнезащитные материалы, Окна, Орг

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду