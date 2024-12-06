Евромет, магазин отделочных и строительных материалов
город: nan
Район: Подольск городской округ
Адрес: Симферопольское шоссе 36 километр, вл1
Индекс: 142116.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://euromet-s.ru
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк