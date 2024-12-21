Евромет, магазин отделочных и строительных материалов
город: рп. Малаховка
Район: Люберцы городской округ
Адрес: Касимовское шоссе, 3Б ст10
Индекс: 140030.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒962‒918‒66‒88
Сайт: http://euromet-s.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты