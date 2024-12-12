Европласт Новосибирск

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Фабричная, 31 к5

Индекс: 630007.0

Телефон: +7 (383) 359‒60‒40

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.decole.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду