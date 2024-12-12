Европласт Новосибирск
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Фабричная, 31 к5
Индекс: 630007.0
Телефон: +7 (383) 359‒60‒40
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.decole.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду