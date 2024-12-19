Европрофиль, магазин строительных материалов

город: Северодвинск

Район: Северодвинск городской округ

Адрес: Архангельское шоссе, 16д

Индекс: 164500.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒921‒243‒12‒09

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк