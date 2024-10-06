Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили

Европейский союз проголосовал за введение пошлин на аккумуляторные электромобили китайского производства, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, впервые ЕС объявил о повышении пошлин на импорт китайских электромобилей в июне на том основании, что они «в значительной степени выигрывают от несправедливых субсидий» и представляют «угрозу экономического ущерба» для производителей электромобилей в Европе.

В сентябре Европейская комиссия пересмотрела свои тарифные планы на основе «обоснованных комментариев по временным мерам» от заинтересованных сторон.