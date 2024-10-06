Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили

Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили

Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили

Европейский союз проголосовал за введение пошлин на аккумуляторные электромобили китайского производства, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, впервые ЕС объявил о повышении пошлин на импорт китайских электромобилей в июне на том основании, что они «в значительной степени выигрывают от несправедливых субсидий» и представляют «угрозу экономического ущерба» для производителей электромобилей в Европе.

В сентябре Европейская комиссия пересмотрела свои тарифные планы на основе «обоснованных комментариев по временным мерам» от заинтересованных сторон.

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