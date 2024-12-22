Еврострой 95, магазин декоративных фасадных элементов

город: Грозный

Район: Грозный городской округ

Адрес: Маты Кишиевой улица, 87

Индекс: 364037.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒095‒90‒95

Сайт: http://ceramicgroup.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: выходной, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: с 09:00 до 13:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты