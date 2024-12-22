Еврострой 95, магазин декоративных фасадных элементов
город: Грозный
Район: Грозный городской округ
Адрес: Маты Кишиевой улица, 87
Индекс: 364037.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒095‒90‒95
Сайт: http://ceramicgroup.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: выходной, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: с 09:00 до 13:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты