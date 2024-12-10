Еврострой, магазин
город: Реутов
Район: Реутов городской округ
Адрес: шоссе Москва-Нижний Новгород, 1
Индекс: 143912.0
Телефон: +7 (495) 544‒46‒59
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://e-s-g.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Электроустановочная продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк