Еврострой, магазин

город: Реутов

Район: Реутов городской округ

Адрес: шоссе Москва-Нижний Новгород, 1

Индекс: 143912.0

Телефон: +7 (495) 544‒46‒59

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://e-s-g.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк