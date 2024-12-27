ЕвроСтрой

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: проезд Вершинина, 10

Индекс: 634045.0

Телефон: +7 (3822) 33‒84‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://evrostoi70.wixsite.com/evrostroi70

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кованые изделия, Мангалы / Коптильни / Тандыры, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты