ЕвроСтройТорг, торговая компания
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: Складской проезд, 6
Индекс: 428022.0
Телефон: +7 (8352) 40‒59‒36
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://e-s-torg.ru
вид деятельности: Отделочные материалы, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк