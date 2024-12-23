ЕвроСтройТорг, торговая компания

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: Складской проезд, 6

Индекс: 428022.0

Телефон: +7 (8352) 40‒59‒36

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://e-s-torg.ru

вид деятельности: Отделочные материалы, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк