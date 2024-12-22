Expressmarket, сеть оптово-розничных магазинов

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Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоаксессуары, Автомасла / Мотомасла / Химия, Аксессуары к мобильным телефонам, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Вторичные строительные материалы, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Деревообработка, Замки / Скобяные изделия, Игрушки, Кабель / Провод, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Клининговое оборудование / инвентарь, Косметика / Парфюмерия, Котельное оборудование