Expressmarket, сеть оптово-розничных магазинов

город: Махачкала

Район: Махачкала городской округ

Адрес: улица Хизроева, 81г

Индекс: 367026.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒929‒879‒81‒14

Сайт: nan

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоаксессуары, Автомасла / Мотомасла / Химия, Аксессуары к мобильным телефонам, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Вторичные строительные материалы, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Деревообработка, Замки / Скобяные изделия, Игрушки, Кабель / Провод, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Клининговое оборудование / инвентарь, Косметика / Парфюмерия, Котельное оборудование

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты, Оплата по QR-коду

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