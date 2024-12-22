Expressmarket, сеть оптово-розничных магазинов
город: Махачкала
Район: Махачкала городской округ
Адрес: улица Хизроева, 81г
Индекс: 367026.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒929‒879‒81‒14
Сайт: nan
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоаксессуары, Автомасла / Мотомасла / Химия, Аксессуары к мобильным телефонам, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Вторичные строительные материалы, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Деревообработка, Замки / Скобяные изделия, Игрушки, Кабель / Провод, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Клининговое оборудование / инвентарь, Косметика / Парфюмерия, Котельное оборудование
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты, Оплата по QR-коду