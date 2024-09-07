Ежик парализовал работу аэродрома в Германии

Ежик парализовал работу аэродрома в Германии

Ежик парализовал работу аэродрома в Германии

Ежик стал причиной коллапса в работе небольшого аэродрома в Германии, который принимает на посадку самолеты массой до 5700 кг, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, который произошел в конце августа, рассказали журналисты Bild.

«Аэродром Арнштадт-Алькерслебен находится в Тюрингии. В конце августа легкий одномоторный самолет B&F Fk9 должен был вылететь оттуда на авиационный фестиваль в Гессене. За штурвалом находились двое пилотов, прогноз погоды был благоприятный. Однако взлет отложили из-за ежа, вышедшего на взлетно-посадочную полосу», – пишет издание.

По словам 75-летнего пилота Эккехарда Дирбаха, ежик был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для самолета. Все попытки прогнать его животное проигнорировало.

«Лишь через полчаса его удалось выдворить. Он сделал это, но медленно и крайне неохотно», – отметил Дирбах.

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