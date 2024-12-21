Фабрика Дышащих Окон
город: Черкесск
Район: Черкесский городской округ
Адрес: улица Балахонова, 34
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒029‒44‒55
Сайт: http://www.fdo.tt34.ru
вид деятельности: Жалюзи, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк