Фабрика камня, компания по производству изделий из гранита, мрамора и кварца
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: проспект Космонавтов, 54
Индекс: 620091.0
Телефон: +7 (343) 298‒38‒07
Мобильный Телефон: +7‒902‒024‒40‒04
Сайт: http://f-kam.ru
вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Мебель для ванных комнат, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 19:00 (по предварительной записи)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду