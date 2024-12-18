Фабрика камня, компания по производству изделий из гранита, мрамора и кварца

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: проспект Космонавтов, 54

Индекс: 620091.0

Телефон: +7 (343) 298‒38‒07

Мобильный Телефон: +7‒902‒024‒40‒04

Сайт: http://f-kam.ru

вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Мебель для ванных комнат, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 19:00 (по предварительной записи)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду

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