Факел, база строительных материалов

город: Елабуга

Район: Елабужский район

Адрес: Окружное шоссе, 4а

Индекс: 423602.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒886‒46‒25

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной (декабрь-февраль: пн-пт 8:00-17:00, перерыв: 12:00-13:00)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк