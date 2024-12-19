Факел, база строительных материалов
город: Елабуга
Район: Елабужский район
Адрес: Окружное шоссе, 4а
Индекс: 423602.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒886‒46‒25
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной (декабрь-февраль: пн-пт 8:00-17:00, перерыв: 12:00-13:00)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк