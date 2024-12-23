Фактум, торговый дом

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 142/1

Индекс: 630129.0

Телефон: +7 (383) 383‒05‒69

Мобильный Телефон: +7‒913‒789‒88‒49

Сайт: http://www.factum.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк