Фактум, торговый дом
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 142/1
Индекс: 630129.0
Телефон: +7 (383) 383‒05‒69
Мобильный Телефон: +7‒913‒789‒88‒49
Сайт: http://www.factum.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк