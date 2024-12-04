Фанера Люкс, офис

город: Йошкар-Ола

Район: Йошкар-Ола городской округ

Адрес: улица Луначарского, 93

Индекс: 424016.0

Телефон: +7 (8362) 31‒46‒90

Мобильный Телефон: +7‒917‒071‒46‒90

Сайт: http://www.metallprofil12.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Огнеупорные материалы / изделия, Производство изделий из пластмасс, Реконструкция и капремонт зданий, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цеме

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду