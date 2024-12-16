Фанерный двор, торгово-производственная компания

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: Соляная площадь, 6 ст6

Индекс: 634003.0

Телефон: +7 (3822) 223‒100

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Продажа / установка тёплых полов, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электронагревательное оборудование

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк