Фантазия камня, оптово-розничная компания по продаже природного камня и строительных материалов

город: пос. Калачево

Район: Прокопьевский муниципальный округ

Адрес: Кузнецкая, 4

Индекс: 653212.0

Телефон: +7 (3843) 33‒08‒68

Мобильный Телефон: +7‒902‒983‒35‒07

Сайт: http://xn—-7sbab7agprch1cv3mf.xn--p1ai

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Ландшафтная архитектура, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Товары для бань / саун, Тротуарная плитка, Уголь, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду, Оплата через приложение