Фасад&декор, магазин
город: Пятигорск
Район: Пятигорск городской округ
Адрес: Кисловодское шоссе, 22
Индекс: 357528.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒919‒754‒08‒49
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Изделия из камня для помещений, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк