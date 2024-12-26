Фасад&декор, магазин

город: Пятигорск

Район: Пятигорск городской округ

Адрес: Кисловодское шоссе, 22

Индекс: 357528.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒919‒754‒08‒49

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Изделия из камня для помещений, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк