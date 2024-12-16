Фасад-Декор-Волгоград, производственная компания
город: рп. Средняя Ахтуба
Район: Среднеахтубинский район
Адрес: Наримана, 2в
Индекс: 404143.0
Телефон: +7 (8442) 98‒07‒09
Мобильный Телефон: +7‒902‒655‒51‒05
Сайт: http://xn—-7sbabjgaef5a6ag5ahce4ai9c.xn--p1ai
вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду