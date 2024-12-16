Фасад-Декор-Волгоград, производственная компания

город: рп. Средняя Ахтуба

Район: Среднеахтубинский район

Адрес: Наримана, 2в

Индекс: 404143.0

Телефон: +7 (8442) 98‒07‒09

Мобильный Телефон: +7‒902‒655‒51‒05

Сайт: http://xn—-7sbabjgaef5a6ag5ahce4ai9c.xn--p1ai

вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду