Фасад и Кровля, производственно-строительная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Ферросплавная, 124

Индекс: 454081.0

Телефон: +7 (351) 274‒41‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк