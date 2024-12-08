Фасад и Кровля, производственно-строительная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Ферросплавная, 124
Индекс: 454081.0
Телефон: +7 (351) 274‒41‒01
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк