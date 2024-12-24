Фасад-Комплект, торгово-монтажная компания
город: Нижний Тагил
Район: Нижний Тагил городской округ
Адрес: Кирова, 13
Индекс: 622002.0
Телефон: +7 (3435) 46‒39‒56
Мобильный Телефон: +7‒950‒206‒39‒56
Сайт: http://fasadnt.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:30, Вт: с 09:00 до 18:30, Ср: с 09:00 до 18:30, Чт: с 09:00 до 18:30, Пт: с 09:00 до 18:30, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной (летний период: пн-пт 9:00-18:30; сб 9:00-14:00; вс 9:00-13:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк