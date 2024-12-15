Фасад-комплект, торгово-производственная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Бажова улица, 91
Индекс: 454071.0
Телефон: +7 (351) 776‒34‒36
Мобильный Телефон: +7‒908‒581‒84‒79
Сайт: nan
вид деятельности: Керамогранит, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк