Фасад композит, торгово-производственная компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Гайдашовка, 3/1

Индекс: 660131.0

Телефон: +7 (391) 215‒07‒97

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.dekorkompozit.ru

вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Стеновые панели, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк