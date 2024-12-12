Фасад композит, торгово-производственная компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Гайдашовка, 3/1
Индекс: 660131.0
Телефон: +7 (391) 215‒07‒97
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.dekorkompozit.ru
вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Стеновые панели, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк