Фасад Маркет, магазин наружной отделки

город: Оренбург

Район: Оренбург городской округ

Адрес: площадь 1 Мая, 4/1

Индекс: 460035.0

Телефон: +7 (3532) 45‒17‒78

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://fasadmarket.com

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:30 до 18:00, Вт: с 09:30 до 18:00, Ср: с 09:30 до 18:00, Чт: с 09:30 до 18:00, Пт: с 09:30 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк