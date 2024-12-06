Фасад сталь, торгово-производственная компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Курляндская, 45

Индекс: 190020.0

Телефон: +7 (812) 509‒67‒53

Мобильный Телефон: +7‒952‒230‒06‒97

Сайт: http://centrezinc.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлы / Сплавы, Нержавеющий металлопрокат, Отделочные материалы, Полимерная порошковая окраска, Порошковые краски, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат

Время работы: Пн: с 10:00 до 13:00, Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 10:00 до 13:00, Чт: с 10:00 до 13:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк