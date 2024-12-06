Фасад сталь, торгово-производственная компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Курляндская, 45
Индекс: 190020.0
Телефон: +7 (812) 509‒67‒53
Мобильный Телефон: +7‒952‒230‒06‒97
Сайт: http://centrezinc.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлы / Сплавы, Нержавеющий металлопрокат, Отделочные материалы, Полимерная порошковая окраска, Порошковые краски, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат
Время работы: Пн: с 10:00 до 13:00, Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 10:00 до 13:00, Чт: с 10:00 до 13:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)
Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк