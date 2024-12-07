Фасад-Терраса, интернет-магазин

город: Москва

Район: nan

Адрес: улица Производственная, 21

Индекс: 119619.0

Телефон: +7 (495) 642‒25‒77

Мобильный Телефон: +7‒926‒555‒49‒14

Сайт: http://fasad-terrasa.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду