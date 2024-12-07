Фасад-Терраса, интернет-магазин
город: Москва
Район: nan
Адрес: улица Производственная, 21
Индекс: 119619.0
Телефон: +7 (495) 642‒25‒77
Мобильный Телефон: +7‒926‒555‒49‒14
Сайт: http://fasad-terrasa.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду