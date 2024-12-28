Фасад-центр, магазин строительных материалов

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Новоградский проспект, 64

Индекс: 454100.0

Телефон: +7 (351) 222‒88‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт