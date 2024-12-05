Фасад-центр, магазин строительных материалов
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Свердловский тракт, 1ж к2
Индекс: 454036.0
Телефон: +7 (351) 210‒11‒20
Мобильный Телефон: +7‒905‒836‒01‒88
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлообработка, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк