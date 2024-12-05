Фасад-центр, магазин строительных материалов

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Свердловский тракт, 1ж к2

Индекс: 454036.0

Телефон: +7 (351) 210‒11‒20

Мобильный Телефон: +7‒905‒836‒01‒88

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлообработка, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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