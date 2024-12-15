Фасадхаус, монтажная организация

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Северное шоссе, 9а

Индекс: 660118.0

Телефон: +7 (391) 240‒66‒14

Мобильный Телефон: +7‒902‒940‒66‒14

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Высотные работы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Остекление / отделка балконов и лоджий, Отделочные материалы, Светопрозрачные конструкции, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк