Фасадхаус, монтажная организация
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: Северное шоссе, 9а
Индекс: 660118.0
Телефон: +7 (391) 240‒66‒14
Мобильный Телефон: +7‒902‒940‒66‒14
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Высотные работы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Остекление / отделка балконов и лоджий, Отделочные материалы, Светопрозрачные конструкции, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк