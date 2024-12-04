Фасадно-кровельный центр

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Оренбургский проезд, 127

Индекс: 420064.0

Телефон: +7 (843) 212‒20‒55

Мобильный Телефон: +7‒960‒072‒14‒24

Сайт: nan

вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк