Фасадно-кровельный центр
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Оренбургский проезд, 127
Индекс: 420064.0
Телефон: +7 (843) 212‒20‒55
Мобильный Телефон: +7‒960‒072‒14‒24
Сайт: nan
вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: с 08:00 до 15:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк