Фасадно-кровельный центр

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: улица Остужева, 54а/7

Индекс: 394042.0

Телефон: +7 (473) 202‒90‒80

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://f-kc.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду