Фасадный декор, торгово-монтажная компания
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: Ростовское шоссе, 14
Индекс: 350072.0
Телефон: +7 (861) 246‒00‒60
Мобильный Телефон: +7‒964‒898‒40‒48
Сайт: http://elpaelitedecor.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк