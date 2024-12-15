Фасадный декор, торгово-монтажная компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Ростовское шоссе, 14

Индекс: 350072.0

Телефон: +7 (861) 246‒00‒60

Мобильный Телефон: +7‒964‒898‒40‒48

Сайт: http://elpaelitedecor.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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