Фасадный мир, проектно-монтажная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: переулок Лермонтова, 4а
Индекс: 454074.0
Телефон: +7 (3517) 76‒55‒54
Мобильный Телефон: +7‒951‒480‒10‒56
Сайт: http://www.fm174.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк