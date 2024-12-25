Фасадный мир, проектно-монтажная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: переулок Лермонтова, 4а

Индекс: 454074.0

Телефон: +7 (3517) 76‒55‒54

Мобильный Телефон: +7‒951‒480‒10‒56

Сайт: http://www.fm174.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк