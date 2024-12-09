Фасадстрой, торгово-строительная компания
город: Уссурийск
Район: Уссурийский городской округ
Адрес: Краснознамённая улица, 68а ст2
Индекс: 692519.0
Телефон: +7 (4234) 21‒12‒26
Мобильный Телефон: +7‒914‒077‒94‒34
Сайт: http://fasadstroy16.ru
вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи: сб, вс)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк