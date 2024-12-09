Фасадстрой, торгово-строительная компания

город: Уссурийск

Район: Уссурийский городской округ

Адрес: Краснознамённая улица, 68а ст2

Индекс: 692519.0

Телефон: +7 (4234) 21‒12‒26

Мобильный Телефон: +7‒914‒077‒94‒34

Сайт: http://fasadstroy16.ru

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи: сб, вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк