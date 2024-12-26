Фасадстроймонтаж, компания
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: Речная, 8
Индекс: 350007.0
Телефон: +7 (861) 268‒75‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Строительство административных зданий, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк