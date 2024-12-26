Фасадстроймонтаж, компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Речная, 8

Индекс: 350007.0

Телефон: +7 (861) 268‒75‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Строительство административных зданий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк