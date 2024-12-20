Фасады и Кровля, торгово-производственная компания
город: с. Чигири
Район: Благовещенский район
Адрес: Центральная улица, Л-8/1
Индекс: 675520.0
Телефон: +7 (4162) 35‒30‒30
Мобильный Телефон: +7‒914‒044‒30‒30
Сайт: http://www.fasadamur.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду