Фасады и Кровля, торгово-производственная компания

город: с. Чигири

Район: Благовещенский район

Адрес: Центральная улица, Л-8/1

Индекс: 675520.0

Телефон: +7 (4162) 35‒30‒30

Мобильный Телефон: +7‒914‒044‒30‒30

Сайт: http://www.fasadamur.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду