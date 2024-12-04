Фасады Урала, торгово-строительная компания
город: Первоуральск
Район: Первоуральск городской округ
Адрес: Медиков, 15
Индекс: 623104.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒950‒547‒12‒34
Сайт: nan
вид деятельности: Комплектующие для окон, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк