Фасады Урала, торгово-строительная компания

город: Первоуральск

Район: Первоуральск городской округ

Адрес: Медиков, 15

Индекс: 623104.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒950‒547‒12‒34

Сайт: nan

вид деятельности: Комплектующие для окон, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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