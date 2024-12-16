Фаворит, завод оконных конструкций

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Учителей, 38а лит Д

Индекс: 620137.0

Телефон: +7 (343) 214‒83‒85

Мобильный Телефон: +7‒982‒742‒69‒48

Сайт: http://www.udm-okna.ru

вид деятельности: Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк