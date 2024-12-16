Фаворит, завод оконных конструкций
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Учителей, 38а лит Д
Индекс: 620137.0
Телефон: +7 (343) 214‒83‒85
Мобильный Телефон: +7‒982‒742‒69‒48
Сайт: http://www.udm-okna.ru
вид деятельности: Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк