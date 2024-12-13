Федькин и сыновья , торговая компания

город: Братск

Район: Братск городской округ

Адрес: Парковая 2-я, 8 ст1

Индекс: 665702.0

Телефон: +7 (3953) 37‒11‒08

Мобильный Телефон: +7‒914‒870‒50‒05

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:30, Вт: с 09:00 до 12:30, Ср: с 09:00 до 12:30, Чт: с 09:00 до 12:30, Пт: с 09:00 до 12:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт