Федькин и сыновья , торговая компания
город: Братск
Район: Братск городской округ
Адрес: Парковая 2-я, 8 ст1
Индекс: 665702.0
Телефон: +7 (3953) 37‒11‒08
Мобильный Телефон: +7‒914‒870‒50‒05
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:30, Вт: с 09:00 до 12:30, Ср: с 09:00 до 12:30, Чт: с 09:00 до 12:30, Пт: с 09:00 до 12:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт